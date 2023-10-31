Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло Восемь человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Башкирии

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Число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля со школьным автобусом в Башкирии увеличилось до восьми, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. По данным ведомства, в больницу попали четверо детей, а также водитель и пассажиры Lada Largus. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб региона продолжают работать на месте происшествия.

В результате аварии водитель Largus и его три пассажира, а также четверо детей с ПАЗа доставлены в больницу. Предварительной причиной аварии стала летняя резина легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись утром 31 октября на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Изначально утверждалось, что в аварии пострадали семь человек, они были доставлены в больницу. За оставшимися на дороге детьми выехал резервный автобус. По версии сотрудников ГАИ, водитель Lada Largus выехал на встречную полосу движения, что привело к столкновению.

Как сообщалось ранее, в Сургуте столкнулись автомобили Toyota Camry и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали пять человек, одного из них пришлось вызволять из машины с применением спецсредств.