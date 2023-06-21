Количество пострадавших в ЧП на пороховом заводе под Тамбовом возросло Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе возросло до 13

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результат ЧП на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области возросло до 13, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Все они находятся в больнице. Ранее было известно о 12 пострадавших и пятерых погибших.

В результате хлопка обнаружен очаг загорания на 1 этаже на площади 1м кв. <...>, пострадало 18 человек пять из них погибли и 13 госпитализировано, — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел днем 20 июня. По словам главы региона Максима Егорова, причиной его стал человеческий фактор. Он подчеркнул, что произошедшее не является терактом. По версии пресс-службы предприятия, взрыв на заводе произошел при проведении монтажных работ сторонней подрядной организацией.

Первоначально сообщалось о четырех погибших рабочих, позднее стало известно, что пятый скончался в больнице от полученных ранений.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».