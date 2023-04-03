Количество пострадавших при взрыве в петербургском кафе увеличилось до 32

Фото: РИА Новости

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 32 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. Ранее было известно о том, что ранения получили 30 человек, из которых 24 были госпитализированы.

По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб, — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что 31 пострадавший проходит лечение в стационарных условиях, а еще один человек от госпитализации отказался, ему медпомощь оказана амбулаторно. По данным ведомства, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16, в числе которых 14-летняя девочка, — в состоянии средней тяжести. Состояние еще пятерых пациентов оценивается медиками как удовлетворительное.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.