Количество пострадавших при взрыве газа в Балашихе выросло до 20

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Количество пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе выросло до 20, сообщил источник в медицинских службах, передает ТАСС. Из них восемь человек госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно.

По последним данным количество пострадавших увеличилось до 20 человек, — сообщил источник.

По данным оперштаба, из дома эвакуировали 170 человек, среди которых 50 детей. Сейчас 48 человек находятся в местном доме культуры, еще 26 человек разместили в гостиницах. Остальные поселились у родственников.

20 сентября в 08:25 на четвертом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел взрыв. По последним данным, погибли пять человек — трое местных жителей и двое спасателей, еще 13 пострадали, семь из них госпитализированы.

В пострадавшей от взрыва многоэтажке произошло три обрушения за день. Второе обрушение произошло в доме немногим позднее взрыва. В этот момент на месте ЧП работали спасатели, разбиравшие завалы. Двое из них погибли.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, вся документация изъята.