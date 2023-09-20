Количество пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе выросло до 20, сообщил источник в медицинских службах, передает ТАСС. Из них восемь человек госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно.

По последним данным количество пострадавших увеличилось до 20 человек,сообщил источник.

По данным оперштаба, из дома эвакуировали 170 человек, среди которых 50 детей. Сейчас 48 человек находятся в местном доме культуры, еще 26 человек разместили в гостиницах. Остальные поселились у родственников.

20 сентября в 08:25 на четвертом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел взрыв. По последним данным, погибли пять человек — трое местных жителей и двое спасателей, еще 13 пострадали, семь из них госпитализированы.

В пострадавшей от взрыва многоэтажке произошло три обрушения за день. Второе обрушение произошло в доме немногим позднее взрыва. В этот момент на месте ЧП работали спасатели, разбиравшие завалы. Двое из них погибли.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, вся документация изъята.