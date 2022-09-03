Количество погибших туристов на Камчатке возросло до пяти

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Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, предположительно, увеличилось до пяти, сообщает прокуратура Камчатского края. В Telegram-канале ведомства сообщили, что в туристическую группу из 12 человек входили люди из Москвы, а также Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Новосибирской и Владимирской областей.

По предварительной информации, пятеро туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области), при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие, — сказано в сообщении.

По поручению регионального прокуратура Дмитрия Рычагова прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура.

По словам зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского, спасатели добираются к застрявшей на Ключевской сопке группе туристов, сообщает РИА Новости. Он отметил, что спасателям удалось добраться до высоты 3300 метров. Туристическая группа находится на высоте 4200 метров.

Группа находится на высоте 4200 метров, вертолет на такую высоту не поднимется. Спасатели уже прибыли, они сейчас на высоте 3300 метров, — заявил Василевский.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, два скалолаза получили травмы. Среди пострадавших — гид туристической группы, который сломал ногу. Спасатели проходят акклиматизацию и выдвинутся к ним утром в воскресенье, 4 сентября.