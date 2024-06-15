Количество погибших из-за обрушения дома в Шебекино выросло Гладков: число погибших из-за обрушения дома в Шебекино выросло до пяти человек

Фото: t.me/mchs_official/19382

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что число погибших под завалами обрушившегося в Шебекино дома достигло пяти человек. Помимо останков четырех человек, найденных спасателями, в больнице умерла женщина. Тяжесть ее ранений была не совместима с жизнью.

К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия, — уточнил глава региона.

Гладков отметил, что количество пострадавших мирных жителей составило шесть человек. С верхних этажей обрушившегося здания были спасены шестеро. МЧС России до этого сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино. Было вывезено порядка 300 кубометров строительного мусора.

Ранее ведомство информировало о двух погибших, мужчине и женщине. Губернатор Белгородской области заявлял о семи раненых. Четверо были госпитализированы, трое получили медицинскую помощь на месте и от наблюдения в стационаре отказались. Глава области уточнил, что, по предварительной информации, повреждено 20 квартир. Гладков добавил, что спасатели, полицейские и бойцы самообороны оцепили территорию.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия.