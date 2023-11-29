Количество оставшихся без света жителей Крыма увеличилось из-за непогоды Аксенов: количество оставшихся без света жителей Крыма увеличилось до 43 тысяч

Фото: t.me/Aksenov82

Количество жителей Крыма, оставшихся без света из-за непогоды, увеличилось до 43 тысяч человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, поручено найти дополнительные силы для устранения неполадок в кратчайшие сроки.

К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тысяч человек, — заявил Аксенов.

Между тем сообщается об открытии движения по автодорогам Крыма. Восстановлено междугородное и пригородное движение троллейбусов. Завершается работа комиссии по оценке урона, нанесенного непогодой дорожной инфраструктуре, а также портовым сооружениям в Ялте и Евпатории.

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов во время заседания парламента заявил, что сумма ущерба, нанесенного республике штормовым ветром, превысила 1,3 млрд рублей. По его словам, подсчет продолжается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пояснил, что шторм в Крыму стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. По словам синоптика, похожий ураган был во времена Крымской войны в 1854 году, когда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.