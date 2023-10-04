Колхоз потребует компенсации от авиакомпании за севший в поле самолет

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Колхоз имени Ленина в Новосибирской области, на чье поле 12 сентября приземлился самолет «Уральских авиалиний», намерен потребовать от авиакомпании компенсации за простой сельхозработ, пишет Telegram-канал SHOT. Ущерб может составить 1,2 млн рублей, если Airbus не отбуксируют до первых заморозков.

Как рассказал каналу директор колхоза Александр Комаровский, представители авиакомпании попросили не пахать поле, где в данное время все еще находится самолет. Он подсчитал, что ущерб на данный момент составляет 200 тысяч рублей. Если машину не убрать до первых заморозков, то не вспаханными останутся 60 гектаров, а это значит, что весной там ничего не посеют. Тогда и вырастет сумма ущерба.

Инцидент с самолетом Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел 12 сентября. Пилоты посадили воздушное судно прямо на поле. На борту был 161 пассажир. Причиной случившегося стал отказ гидросистемы. Долететь до запасного аэродрома в Новосибирске не хватало топлива.

Также сообщалось, что самолет могут вновь ввести в эксплуатацию. По предварительным данным, он находится в хорошем состоянии, у него нет серьезных повреждений.