Коц высказался о значении взятия под контроль Авдеевки для местных жителей Коц: взятие под контроль Авдеевки означает ликвидацию крупного плацдарма ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взятие под контроль Авдеевки означает ликвидацию плацдарма ВСУ с огромным количеством укрепрайонов и опорных пунктов, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, местные жители 10 лет пытались выживать, а число погибших среди мирного населения исчисляется тысячами.

Падение Авдеевки — это не просто освобождение очередного населенного пункта. Наряду с Марьинкой — это ликвидация мощнейшего плацдарма с огромным количеством укрепрайонов и опорных пунктов, из которых измывались над народом Донбасса. Это важная психологическая победа над образом инфернального зла, которая приближает город-мученик Донецк к избавлению от многолетнего террора, — считает он.

Военкор уверен, что, вне всяких сомнений, это и блестящий военный успех, крупнейший после взятия Артемовска в мае прошлого года. Он отметил, что этому успеху сопутствовал целый комплекс причин.

Коц также привел в пример слова матери двоих малолетних детей, которая рассказала, что по улицам приходилось передвигаться перебежками. По ее словам, во время обстрелов ей каждый раз приходилось «переживать, искать глазами, куда падать и как двоих детей собой закрыть».

Ранее Коц опубликовал видео, на котором запечатлен момент поднятия российского флага над администрацией Авдеевки. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ снимают со здания украинскую символику. После этого они расправляют два российских флага, которые устанавливают на здании.

Украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что это продуманный отход, цель которого — сохранить жизни солдат. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство.