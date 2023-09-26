Коц: ВС РФ пресекли попытку ВСУ закрепиться за железной дорогой у Клещеевки

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военкор Александр Коц сообщил в Telegram-канале, что ночью 26 сентября украинские военные перешли железнодорожную ветку и попытались закрепиться на одном из участков к востоку от Клещеевки. По его словам, после продолжительного боя российским войскам к вечеру удалось отбить данный участок у ВСУ и отбросить противника. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

С ночи там весь день шел бой. Только что пришло сообщение от товарища: «Отбили». Противник снова отброшен за железку, — написал Коц.

Ранее Коц прокомментировал перенос Украиной производства ракет в соседние страны после того, как ВС России уничтожили место сборки снарядов. Он считает, что это говорит о работе российской разведки и успешных точечных ударах по ее наводке. Однако военкор отметил, что после этого боеприпасы все равно продолжат поступать ВСУ.

24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем ВС РФ. В качестве доказательства Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы группировки «Карлсон» спецназа «Ахмат» поражают позиции украинских военных в населенном пункте.

26 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал снимок первого уничтоженного в зоне СВО украинского бронетранспортера Rosomak польского производства. По данным канала, боевая машина была подбита на Артемовском направлении.