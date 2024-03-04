Коц: теракт в Самаре показал отсутствие красных линий у противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У противника нет никаких границ и красных линий, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя попытку подрыва железнодорожного моста на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области. По его словам, мосты — это критическая инфраструктура, нуждающаяся в особой охране.

По теракту в Самаре. В очередной раз приходится констатировать, что никаких границ и красных линий у противника нет. И он действует, исключительно исходя из возможностей. В том числе тех, которые мы предоставляем сами, — пишет журналист.

По его словам, необходимо взять под охрану каждый мост в стране. Также он назвал необходимым уничтожить транспортную инфраструктуру противника.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн тем временем заявил на фоне подрыва моста, что спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность. Он отметил, что ответственность за это уже официально взяла на себя украинская разведка. По его словам, серьезного урона инфраструктуре эта «бесполезная диверсия» не нанесла, жертв и пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, возможной целью диверсии могло быть нарушение логистики местных стратегических предприятий. По его данным, речь идет о Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне и ряде химических заводов в регионе.