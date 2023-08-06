Коц показал обломки ракеты Storm Shadow, летевшей на Чонгарский мост

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры с обломками ракеты Storm Shadow, которая, предположительно, должна была ударить по Чонгарскому мосту. Он уточнил, что, если верить маркировке, снаряд был произведен во Франции.

Одна из сбитых нашей ПВО ракет Storm Shadow. Судя по маркировке, произведена во Франции, — написал Коц.

Об обстреле Чонгарского моста ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь украинских военных попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.

Сальдо также рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Он уточнил, что украинские войска выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. В результате обстрела погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.