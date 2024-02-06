Коц показал, как жители Лисичанска общаются без мобильной связи Коц: оставшиеся без связи жители Лисичанска вынуждены пользоваться таксофонами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Лисичанск, расположенного в западной части ЛНР, лишены мобильной связи, рассказал в Telegram военкор Александр Коц. По его словам, проблема решается таксофонами, которые были установлены на улице. С их помощью можно позвонить в экстренные службы и по номерам городских телефонов.

Для связи установлены таксофоны на улицах. Близость фронта, которая не смолкает весь день, диктует свои жесткие правила, — говорит журналист.

В субботу, 3 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Лисичанску. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Также подтверждена смерть министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко и двух муниципальных депутатов — Артема Тростянского и Ивана Жушмы.

Удар осудил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что атаки на мирных граждан или гражданскую инфраструктуру неприемлемы, запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Позже первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом.