Коц объяснил значимость взятия Сухой Балки Военкор Коц: взятие Сухой Балки открывает путь на Константиновку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Установление контроля над Сухой Балкой в ДНР позволяет ВС России выйти на трассу Н-20, идущую в сторону города Константиновки, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он заметил, что населенный пункт является южным бастионом крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, проходящего по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

О том, что ВС России заняли населенный пункт, пресс-служба Минобороны РФ сообщила 22 апреля. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск. До этого под контроль ВС РФ перешли еще четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о Преображенке, Елизаветовке, Калиново и Валентиновке.

Тем временем стало известно, что командование ВСУ перебросило из Полтавы в Сумскую область более 100 военных, которые прошли обучение в Великобритании. Противник уже понес потери в технике и живой силе.

До этого появилась информация, что с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 4781 иностранного наемника. В том числе ликвидированы 1963 польских наемника, 1230 бойцов из Грузии и 917 — из Колумбии. Кроме того, ВСУ потеряли 208, 197 и 156 бойцов из Франции, Германии и Великобритании соответственно. Также ликвидированы 89 наемников из США, 17 — из Австралии и четыре — из Японии.