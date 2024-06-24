Коц двумя словами охарактеризовал нападения в Дагестане Коц назвал «пробой пера» нападения в Махачкале и Дербенте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Нападения, произошедшие в Махачкале и Дербенте, стали еще одной «пробой пера» по управлению массами в республике, отметил в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, исторически сложилось так, что Дагестан, где проживают десятки национальностей, был сложным регионом,

Помните провокации во время мобилизации? Или погромы в Махачкалинском аэропорту, когда озверевшая толпа искала по воздушной гавани евреев, которые должны были прилететь из Тель-Авива? Это все — проба пера, эксперименты по управлению массами, которые, к сожалению, показали положительный результат для своих хозяев, — считает Коц.

Военкор добавил, что в начале 2000-х годов на улицах Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта «теракты гремели» каждый день. Журналист отметил, что тогда в регионе царил разгул бандитизма, основанного на религии. Теперь, полагает Коц, раздор в регион несут «лидеры мнений» и кумиры молодежи.

Постепенно псевдоислам в его пещерных проявлениях начал возвращаться в республику. <...> Блогеры с миллионными аудиториями, звезды борьбы, бойцы ММА. В соцсетях они выставляли напоказ свою религиозность, заразив этим поклонников. Вот только с традиционным исламом это увлечение имело мало общего, — подчеркнул военкор.

Ранее главный раввин России Берл Лазар выразил мнение, что террористы, устроившие нападение на религиозные здания в Дербенте и Махачкале, преследовали цель убить как можно больше невинных людей и запугать остальных. Он напомнил, что злоумышленники, придерживающиеся человеконенавистнической идеологии, нападают на людей на Ближнем Востоке, а также в странах Европы. По его мнению, цели атак — церкви и синагоги — были выбраны неслучайно.