Клуб закрылся после сожжения паспорта блогером Клуб в Брянске закрыли после того, как блогерша сожгла паспорт около его входа

Фото: МВД РФ

Евгения Хоффман

Клуб в Брянске закрылся после того, как блогер Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой загранпаспорт около входа в заведение, о прекращении работы заведения сообщается на его странице в соцсети во «ВКонтакте». Сотрудники развлекательного учреждения утверждают, что причиной стал поиск правоохранителями зажигалки, которой девушка подожгла документ.

Концертная площадка по независящим от нас причинам временно находится в отпуске. Как урегулируем все вопросы касаемо проверок, снова откроем двери в наши сердца, — говорится в посте.

В другом сообщении клуба отмечается, что в протоколе правоохранительных органов указано, что их сотрудники заняты поиском зажигалки, с помощью которой был испорчен документ гражданина РФ. Работники назвали ситуацию «страшной».

Хоффман опубликовала видео сожжения российского паспорта. 1 января ее задержали и после допроса завели дело по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации». Девушка утверждала, что сожгла старый документ, который считала утерянным в 2018 году. По ее словам, недавно она получила новый паспорт, а этот нашла дома и решила избавиться от него таким образом. Однако, по некоторым данным, сожженный паспорт девушка получила в 2021 году. На месяц ее отправили под домашний арест по месту прописки — в Брянской области.