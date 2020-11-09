Клишас рассказал об устройстве власти на территории «Сириус»

https://static.news.ru/photo/4e265e3e-228a-11eb-b562-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: council.gov.ru

Сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, разъяснил, как будет устроено управление на федеральной территории «Сириус».

Он отметил, что подготовленный законопроект о создании такой территории предлагает новую модель государственного и муниципального управления на выделенной территории с особым статусом.

Закрепление таких особенностей продиктовано необходимостью использования научного и спортивного потенциала для развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития, сохранения олимпийской инфраструктуры, культурного и природного наследия данной территории, — приводит слова парламентария РИА Новости.

Так, по словам Клишаса, ряд федеральных, муниципальных и региональных полномочий будут переданы отдельным структурам, таким как Совет федеральной территории «Сириус», а также её главе и администрации.

В Совет федеральной территории «Сириус» войдут 17 человек, он будет формироваться каждые пять лет. Главу территории будет назначать Совет по представлению президента РФ, его полномочия также будут длиться до пяти лет.

Основу представительного органа — Совета федеральной территории «Сириус» — составляет выборный порядок его формирования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, — уточнил сенатор.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о создании федеральной территории «Сириус» в районе города-курорта Сочи. Она будет экономически состоятельной, с собственным бюджетом и органами власти.