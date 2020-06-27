Клиника Малышевой в Самаре задолжала миллионы своим сотрудникам

https://static.news.ru/photo/ee4ca9b6-b93c-11ea-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/clinicamalyshevoy63

Многим сотрудникам самарской «Клиники снижения веса Елены Малышевой» пришлось уволиться из-за того, что долгое время им не выплачивали заработную плату. Кроме того, в их трудовых договорах фигурировали гораздо меньшие суммы.

Зарплату задерживали всем. Абсолютно всем. И административному персоналу, и врачам, — рассказала порталу progorodsamara.ru бывшая руководительница колл-центра клиники.

На момент увольнения её долг по зарплате составлял 120 тыс. рублей, но в трудовой инспекции ей сказали, что добиться выплаты будет сложно, так как она работала по агентскому договору. По словам девушки, задержки зарплаты начались из-за смен в названии учреждения ещё в 2018 году. Клиника сначала называлась «Институт диетологии», потом «Клиника эстетической медицины Life», а год назад появилась вывеска «Клиника снижения веса Елены Малышевой».

По словам сотрудников, работающих в клинике в настоящее время, зарплату платить начали, но у уволившихся шансы получить свои деньги ничтожно малы. Так, ещё одна ушедшая из клиники врач рассказала, что ей задолжали более миллиона рублей за 9 месяцев работы. Однако в её договоре была зафиксирована зарплата в 12 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, Дана Борисова раскритиковала теледоктора Елену Малышеву, которая на фоне нищих зарплат врачей имеет роскошный дом в США. Сведения о зарубежной недвижимости Малышевой опубликовал Алексей Навальный. Как выяснилось, Малышева является владелицей особняка за $6,5 млн в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене стоимостью $4,2 млн. Экс-ведущая «Армейского магазина» отметила, что полностью разделяет народный гнев.