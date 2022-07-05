Климатолог рассказал, чем грозит Петербургу таяние ледников Климатолог Киселёв: таяние ледников в Альпах угрожает затопить территории у Финского залива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург

Таяние ледников в Альпах угрожает маленьким островным государствам в океанах и низменным местам — в том числе Санкт-Петербургу, сообщил климатолог Андрей Киселёв. Сам город в XXI веке будет достаточно защищён, но вода может затопить территории у Финского залива, отметил он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Согласно взвешенным оценкам, за весь XXI век вода в мировом океане поднимается от 60 до 100 см. Если ориентироваться на эту цифру, то самому Петербургу мало что угрожает, поскольку там есть дамба. Сейчас она работает время от времени, а здесь ей, может быть, придётся работать постоянно. При этом, если город более-менее защищен на обозримое будущее, то некоторые прибрежные зоны Финского залива, к сожалению, отойдут к воде, — сказал Киселёв.

Он подчеркнул, что ледники начинают таять быстрее: за прошлый век вода в мировом океане поднялась на 17 см, а за 10 лет этого — на 3,2 см. При этом таяние ледников в Альпах не скажется на глобальном климате, заверил Киселёв.

Ранее в Италии после обвала на леднике Мармолада пропали без вести 16 туристов. По предварительным данным, погибли минимум шесть человек, ещё восемь туристов получили травмы, их поисками занялись спасатели.