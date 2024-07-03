Клещ присосался к барабанной перепонке россиянина и едва не лишил его слуха В Подмосковье врачи спасли мужчину с клещом на барабанной перепонке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачам Видновской больницы в Московской области удалось извлечь из уха 75-летнего мужчины присосавшегося к барабанной перепонке клеща. Если бы он обратился позже, то мог бы лишиться слуха, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина пошел в больницу из-за боли и шума в правом ухе. Осмотр показал, что глубоко в ухо забрался клещ. Врачи приняли решение провести экстренное вмешательство под общей анестезией. Специалисты залили в слуховой проход перекись водорода, затем закапали масло и подождали, пока насекомое погибнет. Затем при помощи штыковидного пинцета они вытащили клеща из уха пенсионера.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Благодаря оперативному оказанию медицинской помощи клещ не успел нанести вред слуху пациента, — подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили о важности обрабатывать спреем одежду перед прогулкой на природе, а возвращаясь домой, осматривать себя. Также нужно встряхивать над ванной одежду и собранные цветы.

Ранее дачникам рассказали, что обнаружить клещей на участке можно с помощью белой ткани. Ей нужно провести по кустам и траве, чтобы паразиты за нее зацепились. Другой способ подразумевает использование специальных клещевых ловушек, которые содержат вещество, привлекающее вредителей.