Кладбище техники НАТО под Запорожьем сняли на видео «РВ» опубликовала видео с уничтоженной под Запорожьем техникой НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скопление уничтоженной техники западного производства образовалось в зоне проведения спецоперации в результате ожесточенных боев, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Как утверждается, своеобразное кладбище находится в Запорожской области, где ВСУ предпринимали отчаянные попытки провести контрнаступление.

Судя по видеозаписи из зоны боевых действий, украинские военные оставили не менее пяти единиц бронетехники, которую Киеву поставляли страны НАТО. Машины получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что ВСУ испытывают серьезные трудности в боях на Артемовском, Краснолиманском и Купянском направлениях. По словам украинского генерала, вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные боестолкновения, российские войска осуществляют перегруппировку, а также подтягивают дополнительные силы.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ понесли серьезные потери под Купянском, бросив все силы на безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Он полагает, что украинское командование действует вразрез с рекомендациями западных военных инструкторов.