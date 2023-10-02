Китаянка попыталась вывезти из РФ слитки золота и серебра в нижнем белье

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гражданка КНР попыталась вывезти из России слитки золота и серебра, вшитые в нижнее белье, сообщает Telegram-канал SHOT. Стоимость драгоценных предметов оценивается в 2,2 млн рублей. Женщину арестовали в Благовещенске, против нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов».

Канал отмечает, что во время досмотра сотрудники Благовещенской таможни обнаружили у китаянки две странные «выпуклости» в нижней части тела. Это оказались слитки, их отправили на экспертизу. В результате проверки выяснили, что в слитках содержатся золото и серебро массой около 439 г. За попытку нелегального вывоза слитков китаянке грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в пресс-службе Читинской таможни сообщили, что гражданка Китая попыталась вывезти из России через пункт пропуска в Забайкальске похожий на нефрит минерал. Вес камня составлял 5,6 кг. Женщина завернула природный минерал в полотенце и примотала к телу скотчем. Перед началом контроля таможенники заметили, что китаянка нервничала, а ее куртка неестественно топорщилась.

Недавно краснодарские таможенники нашли в багаже у пассажирки рейса Сочи — Белград радиоактивные часы. Внимание привлек неестественный радиационный фон, исходивший от одного из чемоданов. Предмет признан не подлежащим дальнейшему использованию. Хозяйка объяснила, что летела в Белград к мужу. Он попросил взять с собой памятные часы его дедушки. На поверхности часов мощность гамма-излучения превышала норму более чем в 60 раз.