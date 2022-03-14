Китайский инвестор начнёт выпускать лекарства от COVID-19 в Крыму

Китайский инвестор начнёт выпускать препараты для лечения коронавирусной пневмонии в Крыму, сообщает «МК в Крыму». Лекарства будут создавать на основе китайских трав, рассказал первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян.

Инвестор планирует организовать в нашем регионе Евро-Азиатский научно-технологический индустриальный парк и наладить выпуск биофармацевтических продуктов на основе китайских трав для лечения пневмонии новой коронавирусной инфекции, — сказал он.

Агаджанян добавил, что площадку для проекта выберет Минэкономразвития Крыма.

Ранее ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина сообщила, что в России увеличивается риск распространения коронавируса в связи с появлением беженцев с Украины. По её словам, инфекция может проявиться в тех регионах, которые размещают у себя переселенцев, и выйти за их пределы.

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 41,4%. Так, за прошедшие сутки выявлены 41 055 новых случаев заражения, тогда как 7 марта их число составляло 73 162. Всего с начала пандемии в стране заразились более 17,3 млн человек.