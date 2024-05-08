Китайская компания может построить завод в российском регионе Инвесторы из Китая могут вложиться в строительство завода в Башкирии

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Китайская компания Jiuyu Supply Chain Management может вложиться в строительство мясоперерабатывающего завода на территории Башкирии, сообщило Министерство сельского хозяйства региона в своем Telegram-канале. Эти планы поддержал глава Минсельхоза республики Ильшат Фазрахманов.

На встрече с руководителем ведомства гендиректор компании Лю Вэй отметил, что Башкирия является одним из лидеров по производству говядины. В этой связи Jiuyu Supply Chain Management также рассматривает возможности импорта говядины из республики.

Производство говядины — это долгий бизнес. Это дорогой продукт, и если мы в эту тему входим, то нужны достаточно большие инвестиции, — отметил на этот счет Фазрахманов.

Он подчеркнул, что у Башкирии есть земля и кормовая база, но для увеличения поголовья нужны инвестиции в строительство фидлотов (откормочных площадок) и крупного мясокомбината. Также чиновник отметил, что иностранные инвесторы могут вкладывать в производство свинины, выращивание птицы и строительство элеваторов на территории республики, а местные власти обещают меры господдержки и готовы поставлять в Китай мясо птицы.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость поставок из КНР в Россию и Белоруссию выросла на $500–1500. Это связывают со снижением количества свободных контейнеров в Китае и пробками на границе.