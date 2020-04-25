Китайца оштрафовали в Амурске за жарку шашлыков

Гражданин Китая был привлечён к административной ответственности в городе Амурске Хабаровского края за жарку шашлыков на балконе.
О дыме, идущем со стороны одной из квартир, сообщили в МЧС жильцы дома, в котором произошёл инцидент. Прибывшие по вызову пожарные установили, что проживающий в квартире гражданин КНР и его гости решили приготовить шашлык, не выходя из дома, и разожгли мангал на балконе.
За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на две тысячи рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что на Сахалине пожарные разыскивают двух мужчин, жаривших шашлык на крыше жилого дома.
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