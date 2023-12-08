Китай оказался причастен к закладкам в Мытищах SHOT: в Мытищах задержали закладчика по имени Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах задержали закладчика, который назвал себя Китаем, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, наркоконтроль остановил 24-летнего мужчину в районе улицы Трудовой, при нем был сверток с наркотиками.

Как выяснил канал, в результате установления личности оказалось, что перед силовиками действительно Китай — уроженец города Запорожье Яблоков Китай Антонович. Теперь ему грозит срок, пояснили журналисты. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в Кургане полсотни школьников в сопровождении сотрудников наркоконтроля привели в суд над их ровесником, делавшем закладки с наркотиками. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина в комментарии изданию «Подъем» назвала такую меру профилактики шокирующей.

Лопатина сообщила, что выясняет, насколько добровольным было участие подростков в судебном заседании. Она отметила, что на подобных мероприятиях должны соблюдаться в том числе возрастные ограничения. Курганский городской суд приговорил несовершеннолетнего к пяти годам колонии. Подростку вменяли три эпизода распространения закладок с наркотиками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.