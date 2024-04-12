Кислотный маньяк облил химикатами трех женщин в Подмосковье SHOT: в Монино три женщины получили кислотные ожоги после нападения маньяка

Неизвестный мужчина облил кислотой трех жительниц района Монино в Московской области за последние два дня, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его информации, женщинам диагностировали ожоги лица и ног. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Канал уточнил, что от действий маньяка пострадали жительницы улиц Комсомольской, Южной и Московской. По словам одной из потерпевших, незнакомец молча подошел к ней и плеснул кислоту в лицо без каких-либо объяснений или угроз. Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица и глаз.

От действий злоумышленника также пострадала 16-летняя девушка, он облил ее кислотой, подкравшись сзади. Химикаты прожгли одежду потерпевшей. Местные жители требуют привлечь к ответственности мужчину, полиция проводит экспертизу химикатов.

Ранее СМИ опубликовали видео с мужчиной, напавшим с ножом на полицейских в Уфе. В ролике видно, как он ходит из стороны в сторону и периодически приставляет нож к своему горлу.

Также ранее в Камчатском крае суд приговорил к колонии строгого режима управляющего кафе, избившего официантку до полусмерти. Он получил восемь лет лишения свободы.