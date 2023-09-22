Кировский полицейский при увольнении получил сразу семь зарплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировской области полицейский при увольнении по выслуге лет получил выплату в размере семи окладов вместо полагавшихся двух, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В ходе служебной проверки в УМВД выяснилось, что двое коллег увеличили срок службы экс-полицейского, в который включили время его обучения в вузе.

По данным канала, 43-летний Анатолий К., почти 20 лет проработавший в полиции, в 2021 году уволился по выслуге лет, получив выплату, размер которой оказался в несколько раз выше положенного. При проверке установили, что в этом ему помогли майор Сергей К. и капитан Роман П.

Как пишет канал, аналогичную схему майор Сергей К. реализовал при увольнении другой сотрудницы, включив в «выслугу лет» период стажировки, которую она проходила почти 20 лет назад. Всего в результате манипуляций сотрудникам УМВД выплатили почти на 315 тысяч рублей больше заслуженной суммы.

Силовики были уволены, информацию о них удалили с сайта ведомства. Экс-сотрудникам вменяют уголовные статьи о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Ранее стало известно о задержании временно исполняющего обязанности начальника отдела внутренних дел (ОМВД) района Новогиреево Владимира Пюрвеева по делу о взятках. Он проходит подозреваемым по статье о посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере.