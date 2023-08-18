Кириенко передал привет Путина, Машкову подарили дом: фото с «Тавриды.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Машков на фестивале «Таврида.Арт» в бухте Капсель

Ежегодный творческий фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Судаке с 17 по 21 августа. В бухте Капсель собрались 3,5 тысячи участников. Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин назвал мероприятие якорным проектом Крыма. По его словам, форум напрямую повлияет на социально-экономическое развитие полуострова.

В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт, где соберутся архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. Одним из известных участников стал актер Владимир Машков. В первый день ему подарили финский домик в эко-деревне.

На концерте в день открытия фестиваля выступили Григорий Лепс, Денис Майданов, Любовь Успенская, Олег Газманов, Николай Расторгуев и многие другие артисты. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко зачитал гостям приветствие главы государства Владимира Путина.

Как проходит фестиваль «Таврида.АРТ» — в фотогалерее NEWS.ru.