Ежегодный творческий фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Судаке с 17 по 21 августа. В бухте Капсель собрались 3,5 тысячи участников. Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин назвал мероприятие якорным проектом Крыма. По его словам, форум напрямую повлияет на социально-экономическое развитие полуострова.
В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт, где соберутся архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. Одним из известных участников стал актер Владимир Машков. В первый день ему подарили финский домик в эко-деревне.
На концерте в день открытия фестиваля выступили Григорий Лепс, Денис Майданов, Любовь Успенская, Олег Газманов, Николай Расторгуев и многие другие артисты. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко зачитал гостям приветствие главы государства Владимира Путина.
Как проходит фестиваль «Таврида.АРТ» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств «Таврида.АРТ-2022» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств «Таврида.АРТ-2022» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители возле инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств «Таврида.АРТ-2022» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Олег Газманов и Родион Газманов выступают на выступает на «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Олег Газманов и Родион Газманов выступают на выступает на «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участники фестиваля молодых деятелей культуры «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время открытия фестиваля «Таврида.Арт» в бухте Капсель
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин на концерте в честь открытия фестиваля «Таврида Арт»