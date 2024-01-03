Кинотеатры и торговые центры прекратили работу в Белгороде Демидов: в Белгороде временно прекратили работу кинотеатры и торговые центры

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Кинотеатры и крупные торговые центры в Белгороде приостановили свою работу из-за сложной оперативной обстановки, сообщил в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, такой режим продлится два дня — 3 и 4 января.

Не будут работать в эти два дня ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский». Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома, — отметил Демидов.

Ранее в результате новой атаки Вооруженных сил Украины на Белгород один человек погиб, еще 11 граждан пострадали. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что зафиксированы разрушения в 53 частных домовладениях.

До этого было известно о пяти пострадавших. Губернатор рассказал, что четыре человека пострадали в районе авторынка. Двое из них получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Двое других от госпитализации отказались. Пятая потерпевшая обратилась в травмпункт. В момент атаки ВСУ женщина ехала в автобусе, на крышу упал осколок, который задел ее руку по касательной.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО. Гладков уточнил, что было сбито девять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения в частном секторе — в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.