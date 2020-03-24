Кинотеатры, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения закрывают в Московской области из-за коронавируса. Соответствующее постановление
Закрываются детские игровые комнаты, запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. ЗАГСы будут работать в режиме онлайн, за исключением выдачи свидетельств о рождении и смерти.
Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичи начали получать уведомления об отмене сеансов в кинотеатрах столицы. Правительство РФ поручило региональным властям закрыть развлекательные заведения на время карантина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен