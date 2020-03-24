https://static.news.ru/photo/dc1b7a34-6e13-11ea-9773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Кинотеатры, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения закрывают в Московской области из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал 24 марта губернатор региона Андрей Воробьёв.

Закрываются детские игровые комнаты, запрещается курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. ЗАГСы будут работать в режиме онлайн, за исключением выдачи свидетельств о рождении и смерти.

Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичи начали получать уведомления об отмене сеансов в кинотеатрах столицы. Правительство РФ поручило региональным властям закрыть развлекательные заведения на время карантина.