Кинологи МЧС достали хомячков из-под завалов в центре Петербурга

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Кинологи МЧС России, работающие на месте обрушения жилого дома в Санкт-Петербурге, достали из-под завала несколько хомяков, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова. Пострадавших или погибших в результате происшествия нет, заявил губернатор.

В настоящее время на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга работают не менее двух собак породы бордер-колли и лабрадор. Их используют для поиска людей, которые могли находиться в здании в момент обрушения. В какой-то момент собаки залаяли, чем привлекли внимание спасателей. Предполагалось, что они нашли людей, однако выяснилось, что поисковые собаки учуяли хомячков.

Губернатор подчеркнул, что всем гражданам, лишившимся жилья в результате обрушения здания, будет оказана материальная помощь. Эвакуированные жильцы соседнего дома были размещены в гостинице и общежитии, расположенных неподалеку. Сейчас специалисты осматривают соседнее здание, чтобы оценить степень его опасности. Отмечается, что существует угроза обрушения кровли.

Как сообщалось ранее, спасатели эвакуировали 27 человек после обрушения дома на Гороховой улице. Все они являются жильцами соседнего дома. 19 человек отправят в пункты временного размещения, остальные отправятся к родственникам.