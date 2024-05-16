Кикшеринговая компания ответила на слухи об обысках в Петербурге Кикшеринг Urent опроверг слухи об обысках в офисе в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Информация об обысках в офисах Urent в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании в беседе с «КП — Санкт-Петербург». Уточняется, что связь с полицией поддерживается, но никаких проверок пока нет.

Информация о проведении обысков у компании «Юрент» не соответствует действительности. У нас нет обысков ни в одном из офисов. На все запросы правоохранительных органов мы отвечаем в кратчайшие сроки, коммуникация с полицией налажена. О ДТП с неким девятилетним мальчиком, повлекшем тяжкие последствия, нам ничего не известно, — отметили в компании.

Утром 16 мая в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в офисах Urent в Санкт-Петербурге проводятся обыски. Также сообщалось о рейдах с конфискацией электросамокатов.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти намерены предложить изменения в федеральный закон, чтобы запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Он также добавил, что Северная столица готова стать пилотным городом для более жестких правил.

Ранее стало известно, что более 300 жителей Санкт-Петербурга приняли участие в сборе подписей для референдума, посвященного полному запрету кикшеринга. Авторы инициативы указывают на участившиеся случаи конфликтов между пешеходами и пользователями электросамокатов.