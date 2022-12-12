Кикбоксер заключен под стражу из-за драки в стриптиз-клубе Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Игоря Мамонтова из-за инцидента в стриптиз-клубе на Невском проспекте, сообщают «Невские новости». Он угрожал сотрудникам клуба пистолетом, а затем избил девушку-бармена.

Полиция задержала кикбоксера ранним утром 11 декабря. Следствие установило, что в клубе «Дон Жуан» Мамонтов демонстрировал пренебрежительное отношение к окружающим, нецензурно выражался, а затем использовал в качестве оружия неустановленный предмет, внешне напоминающий пистолет.

Ранее сообщалось, что Мамонтов избил сотрудницу петербургского бара, предварительно выстрелив в ее сторону несколько раз. По данным канала, пострадавшую госпитализировали с ранами на лице.

Ранее народный артист России Григорий Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что в эпизоде с дракой с участием Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста. По его словам, правоохранители также должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.