Киев выдал пожар на складе в Раменском за удар по оборонному предприятию «РВ»: Киев выдал пожар на складе в Раменском за удар по оборонному предприятию

Фото: t.me/mosoblproc

Власти Украины попытались выдать пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском за удар по объекту оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По предварительным данным, пожар на складе произошел из-за несоблюдения техники безопасности при проведении сварочных работ.

Сегодня все украинские, да и российские СМИ облетели кадры пожара в Раменском, в 40 км от Москвы. В Киеве успели заявить, что мощный пожар якобы в районе какого-то оборонного предприятия. Как сообщает нам наш юный корреспондент, на самом деле это бытовой пожар на складе компании, занимающейся удобрениями. Загорелись пластиковые и деревянные палеты, — говорится в сообщении «РВ».

По последним данным МЧС, открытое горение на территории предприятия в Раменском было ликвидировано. На месте продолжают работать спасатели и медики.

О пожаре в подмосковном Раменском стало известно 13 августа около полудня. Возгорание произошло недалеко от автозаправки на Донинском шоссе на площади 1800 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 2700 кв. м. Недалеко от места происшествия находится инженерно-научный центр «ТЭМП».