Киев решил захватить Черное море: новости СВО на вечер 13 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на конференции по безопасности в Бухаресте, что Черное море стоит превратить в «море НАТО». Он выразил сожаление по поводу того, что у западных стран нет последовательной стратегии в отношении указанной территории. При этом Кулеба отметил, что у России всегда была такая стратегия. Министр также заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма.

Благодаря слитым в Сеть документам Пентагона появляются новые детали о позиции США в отношении конфликта на Украине. Как выяснилось, Вашингтон не ожидает, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться в этом году. В Минобороны США основывают свое мнение на данных разведки о численности войск, вооружения и техники каждой из сторон.

Один из неназванных чиновников США заявил Washington Post, что решение о том, когда начинать переговоры, зависит от президента Украины Владимира Зеленского, а также от народа страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что возросшая степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине не окажет негативного влияния на исход специальной военной операции. Как отметил представитель Кремля, для России важно оградить территории новых регионов от опасности.

Также об участии Североатлантического альянса в конфликте на Украине высказались в ФСБ. В спецслужбе заявили, что Пентагон и страны — члены НАТО стоят за массированными кибератаками на критическую инфраструктуру России, которые осуществляются с территории Украины. В ФСБ добавили, что с целью сокрытия своей причастности США стремятся представить автором этих нападений исключительно Киев. Кроме того, для аналогичных целей используется группировка IT Army of Ukraine.

Фото: МО Украины

Продолжается обсуждение видеозаписи, на которой неустановленные люди в военной форме казнят человека в камуфляже. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что бойцы частной военной компании не имеют отношения к казни. Тем самым предприниматель опроверг слова основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) о том, что на видео опознали вагнеровцев.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают вести боевые действия на территории Артемовска и вытесняют бойцов ВСУ из центральных районов города. Поддержку вагнеровцам оказывают Воздушно-десантные войска. В ведомстве подчеркнули, что в Артемовске продолжаются бои высокой степени интенсивности. До этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что группировка ВСУ практически блокирована на западных окраинах Артемовска.

Также в Минобороны сообщили, что за сутки на Донецком направлении были ликвидированы до 300 бойцов ВСУ, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Херсонском направлении потери украинской армии составили до 35 бойцов. В ведомстве заметили, что за сутки средства ПВО ВС РФ перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, было уничтожено шесть украинских БПЛА в различных районах ДНР и ЛНР.

Бойцы артиллерийского дивизиона Южного военного округа с позывными Койот и Кутузов рассказали журналистам, что российские военнослужащие подразделений анти-БПЛА, как правило, сбивают дроны ВСУ с помощью специальных ружей, подавляющих связь беспилотника со спутниками и пультом. По словам военных, вооружение на фронт привезли волонтеры.

Бывший наемник из США Джон Макинтайр рассказал, что в 2022 году хотел сражаться в зоне специальной военной операции на стороне России. Однако в итоге боец решил завербоваться в «Украинский иностранный легион», чтобы помогать в сборе разведданных для Москвы.