Киев почти завершил возведение линии обороны в районе Купянска Марочко: работы по строительству линии обороны ВСУ у Купянска почти завершены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киев практически завершил строительство оборонительных укреплений на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что часть строительной техники уже отбыла в Харьков. Позиции дооборудуют личный состав инженерных подразделений и гражданские.

При изучении фортификационных сооружений, траншей, минных заграждений и прочих заградительных инженерных работ ВФУ в районе Купянска установлено, что данные работы либо окончены, либо находятся на завершающей стадии, — заявил он.

В самом Харькове, как ранее сообщал Марочко, создается буферная зона безопасности, огораживающая город от пророссийски настроенных граждан. По его данным, в ряд населенных пунктов области прибывают представители военизированных радикальных движений. Небольшими группами они размещаются в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан.

По мнению полковника в отставке, военного эксперта Михаила Тимошенко, одной из целей Вооруженных сил России в зоне СВО на Украине является блокировка и взятие под контроль Харькова. Он считает, что для решения этой задачи необходимо развивать наступление от Артемовска, Авдеевки и Северска.