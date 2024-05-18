Киев попросил у США одобрения на удары по РФ: новости СВО на утро 18 мая

Фото: МО Украины

Украина направила запрос в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой снять запрет на применение американского оружия при ударах по территории РФ, пишет The Wall Street Journal. По информации журналистов, Киев также призвал Белый дом определить цели на российской территории, по которым можно вести обстрелы.

Запрос со стороны киевских властей был сделан на прошлой неделе, говорится в статье. Сейчас он находится на рассмотрении у правительства США. Как считают авторы публикации, положительный ответ Белого дома на просьбу будет означать серьезное изменение в политике администрации.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 17 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Франция пообещала ВСУ «суперскрытных» разведчиков

Армия Франции ведет подготовку нового подразделения разведчиков, которые могли бы оказаться «полезными на Украине», передает радиостанция RTL. По данным СМИ, обучение проходит на территории Эстонии.

Как считает военный, это похоже на боевые действия, проходящие на территории Украины. Бойцы разведподразделения могут часами скрываться в кустарнике благодаря камуфляжу, говорится в статье.

Бойцы ВС РФ провели облаву на противника в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил России выбили военнослужащего ВСУ, засевшего в руинах в Клещеевке, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах два солдата зачищают поврежденный обстрелами дом. Сначала туда закидывают гранату, а потом бойцы обходят противника с двух сторон.

Канал уточнил, что бойцы шестой мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса продолжают дом за домом выбивать ВСУ. Украинские военнослужащие пытаются удерживать позиции, однако оборона сыплется под натиском, опорные пункты переходят под контроль российских сил, говорится в публикации. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Фото: МО РФ

14 украинских снарядов уничтожили над российским регионом

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 14 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением РСЗО Vampire, над Белгородской областью, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена около 20:05 мск.

Раскрыты мотивы НАТО для поставок оружия Украине

Стратеги Североатлантического альянса искренне добиваются полного перехода Украины под контроль России, продолжая поставлять киевским властям дальнобойное оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик посоветовал членам НАТО принимать в расчет, какое вооружение стоит выделять украинским военным.

Других вариантов, как признал Медведев, у России не будет, так как санитарная зона необходима для безопасности российских городов и сел. При этом возможное мирное соглашение с Украиной может быть легко нарушено со стороны Киева при наличии дальнобойных ракет, констатировал он.

Российские военные за сутки уничтожили до 125 бойцов ВСУ в районе Макаровки

Военнослужащие группировки «Восток» армии России уничтожили до 125 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Макаровка, сообщил ТАСС начальник пресс-центра Александр Гордеев. По его словам, удары наносились с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Атаки российских военных вывели из строя БМП, буксируемую гаубицу «Мста-Б» и пусковую установку «Стрела-10» противника, обратил внимание начальник пресс-центра. Кроме того, ВС РФ сбили пять БПЛА самолетного типа и поразили два пункта боепитания, констатировал он.

Фото: МО РФ

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй мужчина получил ранение.

Глава региона также обратился к жителям населенных пунктов, где действует режим ЧС. Гладков призвал людей не посещать эти села и ставить свое здоровье и жизнь в приоритет.

Белый дом не поддержал удары ВСУ по России

Правительство США не подталкивает Украину к обстрелам территории России, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон выступает против атак по российским населенным пунктам с применением американского оружия.

Так Кирби ответил на вопрос о возможности снятия запрета на применение ВСУ вооружений США при ударах по России. В этом вопросе позиция Белого дома не претерпела изменений, констатировал он.

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