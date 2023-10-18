Киев получил ракеты ATACMS: новости СВО на утро 18 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: Lockheedmartin.com

Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома. Там уточнили, что поставка повысит боевой потенциал Киева.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 17 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Поставка американских ракет ВСУ, «грубая ошибка» США

Соединенные Штаты передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщили высокопоставленные должностные лица в Вашингтоне. Поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней.

Поставка американской тактической ракетной системы была окутана тайной, и ожидалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. Почти во всех остальных случаях США публично объявляли о своем решении отправить вооружения за границу.

Тайная передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS является грубой тактической ошибкой со стороны Вашингтона, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, такой шаг будет иметь для Соединенных Штатов серьезные последствия, но на результат специальной военной операции не повлияет.

Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений, — подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что США продолжают подталкивать НАТО и Россию к прямому столкновению. При этом Москва неоднократно предупреждала о последствиях накачки Киева оружием и прямо заявляла, что такие меры подрывают стратегическую и региональную безопасность, резюмировал посол.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Дальность ракеты ATACMS

Новые атаки ВСУ на российские регионы, взрывы в Запорожье

За последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 35 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности было выпущено 107 снарядов.

В Белгородской области в одноименном районе, а также в Яковлевском городском округе силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

Несколько мощных взрывов прозвучало в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. По его данным, была слышна серия как минимум из пяти взрывов. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Согласно информации из онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Также сирены звучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Фото: t.me/vvgladkov

Дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили группу из 28 украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, аппараты намеревались атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа, — отметили в оборонном министерстве.

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