Киев обвинили в чудовищных терактах, совершенных в новых регионах РФ Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Денис Пушилин

Киев 7 июня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его информации, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области погибли более 20 мирных жителей и пострадали еще 15. В Луганской Народной Республике (ЛНР), по данным Пушилина, погибли четыре человека, и более 50 мирных жителей получили ранения.

Желаю скорейшего выздоровления раненым. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль утрат… — подчеркнул Пушилин.

Общее число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по селу Садовому в Голопристанском округе Херсонской области выросло до 22 человек, заявил ранее глава региона Владимир Сальдо. По его словам, еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

Вооруженные силы Украины за последние сутки обстреляли или атаковали беспилотниками более 15 населенных пунктов в Курской области, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, никто не пострадал. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 16 украинских дронов, добавил он.