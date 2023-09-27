Киев начал принудительное переселение жителей Херсонской области

Фото: Владимир Сальдо/t.me

Украинские власти начали проведение обязательного переселения жителей 31 населенного пункта, расположенных на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, мирное население подвергается угрозам и давлению.

Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Чтобы заставить херсонцев бросить свои дома, национал-террористы их запугивают: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, — написал Сальдо.

Главы региона добавил, что граждане были вынуждены переселяться на пункты сбора, после чего их перевозили в «фильтрационные лагеря» в районе города Николаев. Мужчин изолировали и направляли партиями в николаевские военные комиссариаты с последующей отправкой в зону СВО.

Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины совершили покушение на военного корреспондента Александра Резника, работающего на издание News Front. По его словам, украинцы сбросили на автомобиль военкора разрывной снаряд, в результате чего журналист получил ранение.

Сальдо считает, что подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о его страхе перед правдой. Власти Украины не в первый раз организуют покушения на журналистов, распространяющих неудобную для Киева информацию, отмечает он.