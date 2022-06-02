KFC и рэпер Тимати откроют новые рестораны в Москве KFC и Black Star Burger Тимати получили гранты от мэрии Москвы на открытие новых ресторанов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимати

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и бургерные Black Star Burger, основанные рэпером Тимати, получили гранты от Москвы на открытие в городе новых заведений, сообщает РБК. Сколько точек общепита откроют сети не уточняется.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы также рассказали, что всего на получение средств поступило более 150 заявок от бизнеса, власти одобрили 41 из них на сумму более 84 млн рублей.

Сеть KFC принадлежит американской Yum! Brands: в начале марта она объявила, что закрывает свои рестораны, однако большинство точек под брендом KFC принадлежит российским партнерам на правах франшизы.

Тимур Юнусов, выступающий под именем Тимати, запустил сеть Black Star Burger в 2016 году совместно с партнерами. Сейчас ему, по информации ЕГРЮЛ, принадлежит 17% ООО «Блэк Стар Фудс», отмечает издание.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Условием получения госпомощи является открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания и трудоустройство сотрудников. Поддержка сетей станет одной из частью пакета финансовых мер, направленных на стабилизацию экономики столицы в условиях налагаемых санкций.