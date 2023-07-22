Керченская паромная переправа временно остановила работу Керченская паромная переправа приостановила работу с 21:00 до 05:00 утра

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Работа Керченской паромной переправы временно прекращена, сообщает ГУ МЧС по Крыму со ссылкой на Керченский морской порт. Переправа закрылась в 21:00 и откроется в 05:00 утра 23 июля. Причины приостановки не сообщаются.

По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00, — говорится в сообщении.

Утром 22 июля Минтранс республики сообщал, что паромная переправа работала в штатном режиме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Красногвардейском районе в результате атаки украинского беспилотника взорвался склад боеприпасов. Для минимизации рисков было принято решение о приостановке движения поездов по Крымской железной дороге. По словам главы региона, была также проведена эвакуация населения, проживающего в радиусе пяти километров. Граждане доставлены в пункты временного размещения.

Также сообщалось о перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту второй раз за сутки. Спустя чуть более получаса все ограничения были сняты. О причинах соответствующего решения не уточнялось.

19 июля сообщалось, что по причине пожара на полигоне в Крыму была перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что автомобили перенаправлялись в объезд перекрытого участка.