Керченская паромная переправа приостановила работу Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа временно прекратила свою работу, сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта Крыма. Причиной для приостановки стал сильный ветер.

В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно остановлена по погодным условиям (сильный ветер), — заявили в ведомстве.

Сроки восстановления работы переправы не уточняются.

6 мая по техническим причинам было остановлено движение по Крымскому мосту. В течение часа его возобновили. Керченская паромная переправа работала в обычном режиме.

В конце мая глава региона Сергей Аксенов сообщил, что из-за проводимых в районе военных учений был закрыт Крымский мост. Движение по мосту восстановили в течение нескольких часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин денонсировал договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что акватория стала внутрироссийской. По его словам, информации о возможной денонсации других соглашения с Украиной на данный момент нет.