Кемеровские депутаты выбрали нового мэра города Врио мэра Дмитрий Анисимов стал новым главой Кемерово

Фото: dv_anisimov/vk.com

Дмитрий Анисимов (в центре)

Новым главой Кемерово стал врио мэра города 39-летний Дмитрий Анисимов, следует из результатов голосования депутатов городского совета народных депутатов. Как передает ТАСС, Анисимов вступит в должность 15 ноября.

По результатам открытого голосования большинство голосов получил Анисимов Дмитрий Викторович, — сказал спикер горсовета Юрий Андреев.

Выступая с программой развития города, Анисимов пообещал улучшать качество жизни и привлекательность Кемерово, а также развивать его как центр северной агломерации Кузбасса.

Новый мэр работает в администрации Кемерово с 2016 года, в том числе более четырех лет в должности первого заместителя главы города. До этого пять лет он возглавлял муниципальное управление капитального строительства. Досрочные выборы были назначены после того, как в конце сентября бывший мэр Кемерова Илья Середюк, который занимал эту должность с 2016 года, ушел в отставку по собственному желанию и возглавил правительство региона.

9 ноября городская дума Краснодара избрала вице-губернатора Кубани Евгения Наумова мэром города. Наумов в программной речи отметил необходимость создания социальной инфраструктуры, активного ведения работы с самостроями, с незаконным захватом зеленых зон и с автомобильными пробками в Краснодаре.