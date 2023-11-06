Кемеровчане пожаловались на рекламу контрактной службы в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Кемерово жалуются на чрезмерную пропаганду службы в армии по контракту в школе № 56, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам родителей учеников, администрация школы чересчур усердно убеждает детей в том, что военная карьера — самая перспективная.

Им каждый день вдалбливают в голову, что кроме армии никаких перспектив у них больше нет, — сказала каналу мама одного из учеников.

Родители пояснили, что администрация школы начала активно рекламировать контрактную службу после начала спецоперации на Украине. Появились уроки «патриотического воспитания», школа стала сотрудничать с Кемеровским кадетским училищем и лоббировать поступление школьников туда.

Реклама контрактной службы появилась на сайте образовательного учреждения и в классах. По словам родителей, большинство школьников еще слишком малы, чтобы осознанно определять свое будущее и делать выбор в пользу армии, поэтому они жалуются на то, что их оставляют после уроков на указанные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ученик выпускного класса одной из школ получил повестку в военкомат. Это произошло во время празднования в образовательном учреждении Дня призывника.