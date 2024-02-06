Кедр возрастом 250 лет рухнул под напором ураганного ветра в Ялте Ураганный ветер повалил 250-летний кедр в Ялте

Фото: https://t.me/yanina_pavlenko

Ураганный ветер повалил 250-летний кедр в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Telegram-канале. По ее словам, «зеленые» потери города на фоне непогоды оцениваются в более чем 25 деревьев.

Почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию <...> Рухнул красавец-кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет, — рассказала она.

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что погибшее дерево было в отличной форме.

В Крыму и на юге России в последние месяцы участились ураганы. Так, в конце ноября штормовой ветер привел к подтоплениям в Крыму, в том числе в Евпатории. Многие села оказались обесточены, в Ялте поврежден газопровод, рухнуло много деревьев, власти перекрыли трассу Саки — Евпатория. Тогда же стихия сорвала крыши с нескольких домов в Сочи. В оперативном штабе сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества.

Также из-за ветра в Адлере дерево рухнуло на автобусную остановку, когда там находились люди. На опубликованных кадрах видно, как от удара металлическую конструкцию буквально расплющило. Никто не пострадал.