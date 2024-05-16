«Каждый день выговоры»: вскрылись подробности скандала в тюменской больнице Источник NEWS.ru: руководство тюменской больницы не доплачивало сотрудникам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство больницы в селе Нижняя Тавда Тюменской области, откуда уволились все медики, не доплачивало сотрудникам, рассказал источник NEWS.ru. Собеседник издания подчеркнул, что раньше работал в больнице, так как хотел помогать людям, но в начале года уволился. По его словам, зарплата могла составлять 5-6 тысяч рублей.

Я работал в больнице раньше, просто хотел помогать людям. Уволился в начале года. Руководство не доплачивало, моя зарплата могла составлять 5-6 тысяч рублей. Однажды вообще заплатили чуть больше 2,5 тысяч рублей. На такую зарплату просто невозможно существовать, поэтому ушел. Полагаю, мои коллеги уволились сейчас по тем же причинам, — пояснил источник издания.

Местная жительница Нина Фалка отметила, что сама не работает в больнице, но знает, что отношение к персоналу там ужасное. По ее словам, руководство постоянно урезало зарплаты, лишало премий и каждый день выписывало сотрудникам выговоры.

Я в больнице сама не работаю, знаю только, что отношение к персоналу ужасное. Руководство урезало зарплаты, лишило премий, каждый день выговоры. Сами сотрудники больницы об этом рассказывали. Надеюсь, нам смогут помочь, уж очень все плохо, — высказалась женщина.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что больницу, откуда уволились все медики, необходимо проверить. Как уточнил парламентарий, самим врачам стоит обратиться к губернатору, депутатам всех уровней, в трудовую инспекцию и прокуратуру, чтобы защитить свои права.