Казанского стрелка Галявиева освободили от работы в колонии

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Приговоренного к пожизненному заключению казанского стрелка Ильназа Галявиева не допустили к работе на производственных объектах в колонии, пишет ТАСС со ссылкой на УФСИН России по Оренбургской области. Как отмечается, решение принято по результатам медосмотра.

Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175 11 мая 2021 года. Погибли семь школьников и две учительницы, 139 человек были тяжело ранены, всего пострадавшими по делу признали более 600 человек. Он отбывает пожизненное заключение в ИК-6 «Черный дельфин».

В декабре прокуратура Татарстана потребовала взыскать с него 1,4 млн рублей ущерба в пользу школы, в которой он устроил стрельбу. До этого суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального ущерба в размере 22 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Галявиева тяжело избили сотрудники колонии. По данным канала, его специально прячут от камер видеонаблюдения и не оказывают медицинскую помощь. Во ФСИН опровергли информация, назвав ее не соответствующей действительности. В ведомстве заявили, что никакое давление на него не оказывается, а условия содержания соответствуют нормам.

«Черный дельфин» — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных. Она находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Известна тем, что там содержатся наиболее опасные преступники.