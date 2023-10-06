Казанцы приняли сгоревшее бревно за собаку и оборвали телефоны спасателей

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Жители Казани оборвали телефоны экстренных служб сообщениями о собаке, застрявшей на острове. По сообщениям Telegram-канала Baza, за несколько часов горожане обратились в полицию, МЧС и даже прокуратуру. Когда спасатели добрались до отмели, животных там не обнаружили. Показавшаяся издалека собака оказалась бревном.

Первые сообщения о «застрявшем на острове животном» появились сегодня днем, 6 октября. Жители заявляли, что заметили собаку на отмели между Казанским кремлем и «чашей» в Казани. Кто-то предположил, что пса там бросил умирать хладнокровный хозяин. Позднее ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Как пояснили в Telegram-канале регионального ведомства, прибывшие спасатели обнаружили на отмели только сгоревшее бревно.

На место выехали спасатели ПСС РТ и инспекторы ГИМС. По прибытии на указанном месте обнаружено обгоревшее бревно, застрявшее в песке, — сказано в сообщении.

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